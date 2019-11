Spelen voor Piet; de één is zwart, de ander niet

Sinterklaasintocht live bij Den Haag FM, dit gaan we doen!

Zaterdag is het zover: de intocht van Sinterklaas. Hét moment waar veel kinderen en ouders naar uitkijken. Natuurlijk doet de goedheiligman ook Den Haag aan. De intocht en de rijtoer door de stad zijn zaterdag live te volgen bij Den Haag FM.

Om 11.00 uur begint de uitzending op Den Haag TV, die ook via de site te volgen is. Als de boot is aangekomen zal Sinterklaas met worden ontvangen door Fred Zuiderwijk, burgemeester Johan Remkes en de ambassadeur van Spanje María Jesús Alonso Jiménez. Vervolgens gaat om 12.00 uur de rijtoer door de stad van start.

Verslaggevers Pim Markering van Den Haag FM/Omroep West en Curt Fortin van Omroep West zijn daarbij, zodat niemand er iets van hoeft te missen. De uitzending duurt tot 17.00 uur.