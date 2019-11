Sinterklaasintocht live bij Den Haag FM, dit gaan we doen!

Spelen voor Piet; de één is zwart, de ander niet

Met de Haagse sinterklaasintocht in aantocht, gaan ook in onze stad veel hulppieten aan de slag. Al is ook dit jaar weer de vraag hoe die Piet er uit zal zien. Den Haag FM vond twee hulpklazen die bewust kiezen voor de ene óf de andere vorm van Piet.

“De afgelopen jaren merkte ik dat er meer vraag was voor een roetveegpiet”, vertelt hulpsinterklaas Vincent Mossel aan Den Haag FM. Het afgelopen Sinterklaasfeest kreeg hij voor het eerst hulp van een roetveeg-assisentent. Mossel spreekt van een “zwijgende meerderheid” die vrede heeft met deze gelaatskleur van Piet. “Ik ben altijd welwillend om het gesprek aangegaan, zolang er wordt gepraat en niet geschreeuwd”, aldus Vincent.

Aan de andere kant zijn er ook assistenten die kiezen voor een zwarte Piet: “Ik vind het een gekke discussie”, vertelt een hulp-heiligman wiens Piet de traditionele kleur heeft. Wel merkt deze anonieme hulpsint dat er bij bedrijven vraag is naar een roetveegpiet, al geeft hij ook aan dat zijn agenda nog goed gevuld is.

De hulpsinterklazen en -pieten gaan na de intocht van zaterdagmiddag opnieuw in de weer om schoentjes te vullen.

Luister hier naar het interview met Vincent Mossel op Den Haag FM.