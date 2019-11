Creatieve en ondernemende vrouwen dit weekend in het Koorenhuis

In het Koorenhuis is komend weekend een evenement voor creatieve en ondernemende vrouwen. Fantastic Femmes Fest wordt georganiseerd door Elly Haijan: “Het gaat om ontmoeten en plezier maken, maar ik hoop ook dat er nieuwe samenwerkingen uit voortkomen.” Hoewel het evenement een naam draagt die vooral op vrouwen geënt lijkt te zijn is het evenement niet beperkt tot vrouwen: “Alle genders zijn welkom, heel graag zelfs.”

Elly is doelbewust het evenement voor vrouwen gaan organiseren: “Ik woon hier nu twee jaar en ik miste een plek waar creatieve en ondernemende vrouwen samen konden komen.” Naast workshops en gesprekken over leiderschap, diversiteit en inclusie zijn er op vrijdag 15 en zaterdag 16 november ook artiesten in het Koorenhuis.

Onder meer singer-songwriter Sabrina Starke staat op het podium, zij steunt het initiatief van een evenement waar vrouwen elkaar inspireren. “Het is zeker nog wel nodig, inspiratie is altijd een mooi iets. Zeker met vrouwen onder elkaar. Op heel veel niveaus leven we nog in een mannenwereld. Dit soort events helpen wel om creatieve vrouwen die er zijn te horen.”, zegt Sabrina in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Sabrina Starke op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Elly Haijan op Den Haag FM.