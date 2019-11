Den Haag start binnen enkele dagen met kappen onveilige populieren

Den Haag start over enkele dagen in Escamp met het vervangen van populieren die in slechte staat zijn. Dat is nodig omdat afbrekende takken voor ongelukken kunnen zorgen. “In de afgelopen jaren zijn er helaas al meerdere ernstige ongelukken gebeurd door takbreuk” Eind 2020 moeten alle onveilige 2.200 populieren vervangen zijn.

Op die plekken waar meer dan 50 onveilige populieren staan, heeft de gemeente de omwonenden om advies gevraagd. Veel bewoners adviseerden de populieren weg te halen en te vervangen voor andere bomen. Bewoners rondom de Conradkade en de Houtrustlaan kozen ervoor om de populieren voor een deel te laten staan en het andere deel flink terug te snoeien. De gemeente neemt deze adviezen over.

Ongeveer een zes tot twaalf maanden na de kap wordt er een nieuwe boom terug geplant. Dat duurt even omdat de ondergrondse resten van de oude boom eerst weg moeten. Ook wordt er nieuwe, voedzame grond aangebracht.