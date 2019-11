Haagse VVD wil pilot met inzet van oud-politieagenten

De Haagse VVD zou graag zien dat in Den Haag oud-politieagenten worden ingezet om te helpen om criminaliteit in de stad aan te pakken, ze heeft daarom het stadsbestuur gevraagd of het brood ziet in een pilot. “We zien dat de politie die er is goed zijn werk doet, maar we komen handjes tekort. We vonden dit idee uit Amstelveen een goed idee”, zegt fractievoorzitter Frans de Graaf in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het idee om oud-politieagenten in te zetten komt over vanuit Amstelveen, De Telegraaf tekent op dat het inzetten van oud-politieagenten daar goed heeft gewerkt. De VVD wil nu politieagenten die met pensioen zijn of een andere baan hebben vragen om weer parttime aan de slag te gaan. “Pensioen gaat vaak automatisch.” Frans vermoedt dat er mensen te vinden zijn die aan de slag willen. “Mijn eigen vader is zo’n voorbeeld, hij is na zijn pensioen voor vijftien uur per week aan de slag gegaan.”

Frans stelt dat er altijd wel een passende rol te vinden in voor oud-politieagenten: “Je kunt je voorstellen dat je niet meer achter een bankovervaller aan kunt gaan, maar je kunt nog wel aan de slag. Bijvoorbeeld het ondersteunen van jonge politieagenten of recherchewerk.”

Coalitieonderhandelingen

Op de vraag of dit niet iets is wat op de onderhandelingstafel moet liggen nu de VVD coalitiegesprekken voert met D66 GroenLinks, CDA en PvdA reageert Frans als volgt “Dat gaan we natuurlijk doen. Maar het is ook goed om tijdens onderhandelingen te laten zien waar we als VVD voor staan.”

Luister hier naar het gesprek met Frans de Graaf op Den Haag FM.