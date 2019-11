NIDA wil veilige Haagse Sinterklaasintocht voor kinderen én demonstranten

Cemil Yilmaz van NIDA pleit voor een veilige Haagse Sinterklaasintocht waar de veiligheid van alle aanwezigen gewaarborgd moet worden: met name voor de kinderen, maar ook voor de Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstranten. “Een demonstratieverbod is vrij ongehoord in Nederland, helemaal in de Stad van Recht en Vrede. Ik snap heel goed dat de politie een afweging moet maken samen met de burgemeester, die hoofd van de veiligheidsdriehoek is, om de veiligheid te garanderen. Vandaar dat ze ook in overleg zijn over een plek en ik hoop gewoon dat ze daar op een goede manier uit gaan komen.” aldus Cemil Yilmaz.

Sebastian Kruis van de PVV stelde eerder in de gemeenteraad al voor om demonstraties te verbieden tijdens de Haagse intocht van Sinterklaas. Bij Hart voor Den Haag is het voormalig fractievoorzitter Arjen Dubbelaar die pleit voor een demonstratieverbod. “We mogen niet langer marchanderen met de veiligheid van onze kinderen en moeten niet langer toestaan dat ons volksfeest zo wordt verrampeneerd.”

De Haagse gemeenteraad heeft woensdag een extra commissievergadering gepland om te praten over de ongeregeldheden bij de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) van afgelopen weekend in Den Haag. De commissievergadering is woensdag te volgen via Den Haag TV.

Luister hier naar het interview met Cemil Yilmaz op Den Haag FM.

Foto: Richard Mulder