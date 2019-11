Rachid Guernaoui naar rechter om ‘traag onderzoek’ in corruptiezaak

Ex-wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) stapt naar de rechter om snel meer duidelijkheid te krijgen over de verdenkingen tegen hem. Guernaoui wordt verdacht van corruptie, maar weet niet waarop het Openbaar Ministerie (OM) zich baseert.

‘We zijn nu vijf weken verder en ik weet nog steeds niks’, zegt Guernaoui. “Ik wil me kunnen verdedigen, maar dat gaat niet als ik niks weet. Sinds 1 oktober is het al stil. Ik kan me zo gewoon niet verdedigen.” De advocaat van Guernaoui was maandagavond niet bereikbaar voor aanvullend commentaar.

Op dinsdag 1 oktober viel de Rijksrecherche de werkkamers en woningen binnen van partijleider Richard de Mos, Rachid Guernaoui en drie Haagse ondernemers. Het OM verdenkt ze van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Ze zouden tegen betaling nachtvergunningen in de horeca hebben verstrekt.