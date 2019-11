Vreugdevuur Scheveningen: “Geen enkele verzekering wil ons dekken”

Geen enkele verzekering in binnen- en buitenland wil het vreugdevuur op Scheveningen verzekeren komende jaarwisseling. Dat meldt de organisatie van het Vreugdevuur Scheveningen. Hiermee komt het Scheveningse Vreugdevuur op losse schroeven te staan.

De verzekering is vanuit de gemeente een vereiste voor de vergunning, “maar hier kunnen wij helaas niet aan voldoen.” De gemeente is gevraagd financieel garant te staan, maar weigert. “Tot nu toe hebben we op alle eisen vanuit de gemeente een antwoord, maar voor de verzekering moeten wij helaas het antwoord schuldig blijven.”

Op 28 november vergadert de gemeenteraad over de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. “Wij hopen dat de gemeenteraad op 28 november er een klap op kan geven, zodat de gemeente de vergunning voor het vreugdevuur alsnog kan verstrekken.”