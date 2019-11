Winactie: Vrijkaarten voor Ina Forsman op donderdag 21 november

De Finse souldiva Ina Forsman staat vooral bekend om haar waanzinnige stemgeluid. Haar passie, ruw talent en de bluesy ondertonen van Etta James, Nina Simone en Amy Winehouse zijn kenmerkend. Ze schakelt moeiteloos tussen soul en pop, blues, r&b en jazz. Ze is super groovy en met een flinke uithaal waar nodig, in de traditie van de allerbeste soulmuziek, heeft zij haar eigen stijl eraan toegevoegd. Inmiddels is haar tweede album ‘Been Meaning To Tell You’ uitgekomen en begint ze aan haar eigen tour door de VS, Zuid-Amerika en delen van Europa.

