Wintervuurwerk terug op Scheveningen

Het wintervuurwerk is terug op Scheveningen. Op zondag 1, 8, 15 en 22 december vinden er om 18.00 uur winterse vuurwerkshows plaats op het strand ter hoogte van het Grand Hotel Amrâth Kurhaus. Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen organiseert dit jaar wederom in samenwerking met Xena Vuurwerk het Wintervuurwerk.

Bjorn van Dijl, voorzitter Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen: “Ook dit jaar brengen we het Wintervuurwerk met intieme sfeer terug naar Scheveningen. Dankzij het laagdrempelige karakter zijn alle avonden vrij toegankelijk voor iedereen die een dagje aan de Haagse kust bijzonder wilt afsluiten. De shows kleuren de lucht voor het Kurhaus en zijn goed zichtbaar vanaf de boulevard en het strand. Wij zijn trots dat we met de kleurrijke shows ook dit jaar Scheveningen in de winter op de kaart zetten. We kijken er naar uit om het jaar toch knallend af te sluiten.”

Foto: PR.