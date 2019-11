Automobilist rijdt op Kurhausweg in op agent, bestuurder na achtervolging aangehouden

Een automobilist is dinsdagavond ingereden op een agent nadat hij een stopteken negeerde. Dit gebeurde op de Kurhausweg op Scheveningen.

De verdachte stopte met zijn auto in eerste instantie, maar reed vervolgens in op een agent en beschadigde hierbij een dienstvoertuig. Hierop ging hij er met hoge snelheid vandoor. Nadat de achtervolging was ingezet is verderop de auto geramd.

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. De man wordt verdacht van vernieling, het negeren van een stopteken en diverse verkeersovertredingen. Verder zal hem poging tot doodslag worden verweten omdat hij vermoedelijk opzettelijk op de agent is ingereden.