Burgemeester Remkes zoekt “locatie met zicht op intocht” voor demonstranten bij Sinterklaasintocht

Waarnemend burgemeester Johan Remkes deed woensdagmiddag, tijdens een extra bijeenkomst van de commissie Bestuur, een oproep in de gemeenteraad om “in de aanloop naar zaterdag goed er van bewust te zijn dat Sinterklaas een feest is, eigenlijk. Een feest voor kinderen. En dat iedereen zich in te spannen heeft dat het een feest blijft.” Al sprak de burgemeester ook van het “grondwettelijk recht om te demonstreren”. Remkes stelde dat er goed overleg is met de organisatie van de demonstratie tijdens de Haagse sinterklaasintocht. “Er wordt geprobeerd tot een goede oplossing te komen.” Waar er zaterdag gedemonstreerd kan worden is volgens Remkes mede afhankelijk van hoeveel mensen er komen. “Er wordt een locatie gezocht die wel zicht heeft op de intocht.”

Woensdagmiddag werd veelal de vraag of de intocht veilig zal verlopen. “Laten we er met elkaar voor zorgen dat dat kan, van de zijde van de overheid zal er alles aan gedaan worden om dat te borgen.”, stelde Remkes in gesprek met mediapartner Omroep West. Zowel de PVV als Hart voor Den Haag/ Groep de Mos stelden eerder voor om demonstraties te verbieden. “Ik snap wel dat mensen deze enge club goed zat zijn”, stelde PVV-gemeenteraadslid Karen Gerbrands. Bij 50PLUS zei fractievoorzitter Frans Hoynk het belangrijk te vinden dat de feestelijkheid goed wordt bewaakt. “We zijn niet blij mee dat er zaterdag tijdens de intocht langs de route gedemonstreerd wordt.”

Andere partijen stelden tijdens het debat beperkingen voor de demonstratie voor. CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster sprak van een optocht met kleine kinderen en zei dan niet te willen marchanderen met de veiligheid. “Geweld en emoties komen tot een kookpunt, dan kan ik me voorstellen dat een beperking wenselijk is.” Bij de ChristenUnie-SGP stelde Judith Klokkenburg zelf ook te twijfelen of ze bij de intocht zal zijn: “Ik heb nog niet durven zeggen of we gaan, ik weet niet wat ik aantref.” Zij ziet liever niet dat er tussen de kinderen wordt gedemonstreerd. “Mogelijke wanordelijkheden kunnen reden zijn tot verplaatsing demonstratie.”

Recht op demonstratie

De SP zei bij monde van Lesley Arp dat ze wil dat “activisten in staat worden gesteld om te demonstreren. Uiteindelijk moeten we met z’n allen eraan werken om dit volksfeest weer in ere te herstellen. Wellicht niet helemaal zoals vanouds, maar wel ouderwets gezellig.” In het recht tot demonstratie werd ze onder meer gesteund door GroenLinks, die partij vindt dat “ze het recht op demonstratie moeten kunnen uitoefenen zaterdag.” Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil dat de politie proactief maatregelen neemt. “Er moeten omgevingsverboden worden ingesteld. Ik ga er vanuit dat er voldoende politiecapaciteit is, zodat de veiligheid is gegarandeerd.”Hanneke van der Werf van D66 wil ook dat de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht doorgaat. “Als het veilig kan, dan moeten we dat toestaan.”