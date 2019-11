‘Corruptieonderzoek ook gericht op vastgoeddeal’

Het corruptieonderzoek tegen de Haagse ex-wethouder Richard de Mos is groter dan toe nu bekend. Naast het verlenen van vergunningen aan bevriende ondernemers richt het onderzoek zich ook op het bevoordelen van partijgenoten bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Een miljoenendeal werd doorkruist door de inval in het stadhuis. Dat meldt NRC.

Tot nu toe was bekend dat Richard de Mos en Rachid Guernaoui van de Groep de Mos ervan verdacht worden dat ze als wethouders tegen betaling vergunningen geregeld hebben. Ook twee (kandidaat)raadsleden van lokale partij zouden betrokken zijn bij de corruptie.

Volgens NRC gaat het om De Schilde, een voormalige Philipsfabriek in de buurt van het Zuiderpark in Den Haag. Het was getaxeerd op ongeveer drie miljoen euro. Atilla Akyol en Michel Zaadhof, partijgenoten van De Mos, zouden in de markt zijn voor het complex. Akyol is ook een van de verdachten in het onderzoek.