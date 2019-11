Drukte bij Egelopvang Den Haag wegens koudere weer

Het wordt kouder en steeds vroeger donker. Bij Stichting Egelopvang Den Haag is daarmee het drukteseizoen aangebroken. “Er zijn heel veel jonge egeltjes binnengebracht de afgelopen tijd”, vertelt ervaren egelverzorger Willy van Rossum op Den Haag FM.

De jonge egels die laat in het seizoen zijn geboren zijn nog niet dik en sterk genoeg voor de winter en komen dan terecht bij de egelopvang. De volwassen egels zijn al begonnen of druk met het voorbereiden van de winterslaap. De Egelwerkgroep Nederland publiceerde vorige week nog een bericht op Facebook waarin ze oproept gevonden egels niet te begraven omdat ze niet dood, maar in winterslaap zijn. “Het gebeurt natuurlijk wel, maar ik hoop niet te veel. Dat gebeurt meestal wanneer mensen de tuin gaan opruimen”, aldus Willy.

Herkennen

Als een egel in winterslaap is, heeft het zich heel strak en rond opgerold. “Als het dier dood is, is het vaak platter aan een kant of is iets de kop of pootjes zichtbaar”, vertelt de egelverzorger.

Als je de tuin opruimt, wees dan voorzichtig met “verdachte bobbeltjes” in de gevallen bladeren. Daar kan een egel een nestje hebben gebouwd om te overwinteren. “Als je de egeltjes wil helpen om aan te sterken kan dat door kattenbrokjes, kattenmelk en brood met pindakaas voor ze achter te laten in de tuin.”

Luister hier naar het interview met Willy van Rossum op Den Haag FM.