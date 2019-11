GroenLinks: ‘Haagse milieuzone flink uitbreiden’

GroenLinks wil dat de centrumring deelt uit gaat maken van de nieuwe milieuzone. Dat houdt in dat onder andere de Vaillantlaan, Schenkviaduct, Raamweg en Burgemeester Patijnlaan bij de milieuzone zullen horen en dus niet meer toegankelijk zijn voor diesels van voor 2006.

In de duurzaamheidsplannen van het stadsbestuur worden tweetaktbrommers vanaf 2020 uit de stad geweerd en komt er in 2021 een milieuzone waar de meest vervuilende dieselauto’s niet in kunnen. Collegepartij GroenLinks is blij met deze maatregelen, maar vindt dat Den Haag voor gezonde lucht nog verder mag gaan: daarom wil de partij zekerheid dat de centrumring deel uitmaakt van de nieuwe milieuzone.

Volgens GroenLinks is dat broodnodig, want Den Haag heeft één van de meest vervuilde luchtruimen in Europa, waarmee de levensverwachting bijna twee jaar lager ligt. Coalitiepartij VVD is verbaasd over het plan. Een andere coalitiepartner, D66, is positiever gestemd over het plan. Oppositiepartijen zoals Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de PVV tonen zich juist fel tegenstander van het plan.