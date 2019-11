Haagse klimaatspijbelaars willen minder staken, maar meer praten

De Haagse jongeren van het Dalton College organiseerden onder de naam Youth for Climate in februari de eerste grote klimaatdemonstratie. Vervolgens mochten ze op de koffie bij minister-president Mark Rutte en klimaatminister Eric Wiebes, maar daarna bleef het stil rondom de groep. “We willen niet alleen klagen en staken, maar juist in gesprek gaan”, zegt oprichter van de groep Stijn Warmenhoven.

Waar Youth for Climate eerst een protestgroep was, zijn ze nu een vereniging geworden met leden. “Zo weten we nog beter wat er onder jongeren speelt en kunnen we namens onze leden praten”, zegt Warmenhoven.

Dinsdag spraken ze op hun school met duurzaamheidswethouder Liesbeth van Tongeren die erg benieuwd was naar het verhaal van de jongeren. “Ik wil weten wat ze willen en hoe ik ze kan helpen”, zei ze voorafgaand aan het gesprek.