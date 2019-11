HTM gaat nieuwe trams kopen

Door nieuwe afspraken tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en HTM komt 33 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in het OV in de Haagse regio. Met dit bedrag worden nieuwe trams gekocht en de bijbehorende investeringen in haltes, infrastructuur en opstellocatie gedaan. Verder reserveert de MRDH 5 miljoen euro voor extra tramritten vanaf 2021 om zo de reizigersgroei al op korte termijn voor een deel op te kunnen vangen.

De extra investeringsruimte is gevonden door de looptijd van de railconcessie Haaglanden te verlengen met vijf jaar. HTM verzorgt daarmee het railvervoer tot december 2031. Hiermee heeft HTM een langere terugverdientijd voor de investeringen. Ook andere financiële afspraken zorgen voor deze investeringsruimte.

Jaap Bierman, algemeen directeur HTM: “HTM waardeert het vertrouwen van de MRDH, en beschouwt deze concessieverlenging als erkenning voor de steeds hogere klanttevredenheid bij onze reizigers. We zijn blij dat er extra geïnvesteerd kan worden in het OV. Zo kunnen we al op korte termijn onze tram- en buslijnen versterken waar de vraag het grootst is. En het helpt bij het waarmaken van de ambitieuze lange termijnplannen van de regio.”