ProRail wil met Haagse lightrailverbinding zoveel mogelijk mensen het ov in krijgen

De NS en ProRail willen non-stop treinen tussen Den Haag CS, Rotterdam en Dordrecht. Den Haag FM sprak met Coen van Kranenburg van ProRail over de plannen die zij voor de hele sector hebben: “Deze plannen zijn belangrijk voor de mobiliteit van Nederland, maar ook voor de duurzaamheid.”

Belangrijkste van dit plan is alle ov-knelpunten in Nederland oplossen. Ook voor Den Haag en omgeving zijn er veel plannen om de infrastructuur te verbeteren. Zo willen zij een sneltram die van Scheveningen naar Zoetermeer gaat rijden via Den Haag CS, de zogenaamde Koningscorridor. Daarnaast zijn er plannen voor de Leyenburgcorridor en het verbeteren van meerdere NS-stations waaronder Den Haag Centraal, Mariahoeve en Laan van NOI.

Al jaren wordt het kabinet tevergeefs gevraagd om meer geld. Nu er een groot investeringsfonds is om de economie te versterken hopen Prorail en de NS op geld uit dit fonds. “Die investeringen zijn nodig want het aantal reizigers in het openbaar vervoer neemt de komende tien tot vijtien jaar met 40% toe en daar moet enorm veel voor gebeuren.”, aldus Coen van Kranenburg.

Luister hier naar het interview met ProRail woordvoerder Coen van Kranenburg.



Foto: Bas Bogers