Radioteam van Den Haag FM gaat halve marathon lopen om Sintvoorieder1 te steunen

De actieweek voor Sintvoorieder1 staat weer voor de deur, waarmee sinterklaascadeaus worden ingezameld voor kinderen die niet altijd Sinterklaas kunnen vieren. Sommige collega’s van Den Haag FM maken er wel een heel groot feest van; presentator Beau Gunst van radioprogramma Achter de Haagse Duinen gaat samen met haar collega Barry de halve marathon van Monster lopen. Hiermee zamelen ze geld in voor Sintvoorieder1.

“In de regio van Den Haag zijn er veel kinderen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om Sinterklaas te vieren. Voor hun is er Sintvoorieder1, zij maken cadeau-pakketten voor alle leeftijden. Dat kregen wij te horen en toen dachten we dat als we toch zouden gaan rennen, dan het liefst voor een goed doel. En dus Sintvoorieder1.”

Beau ziet de halve 21 kilometer rennen niet alleen maar als een kwelling. “Het mooie aan hardlopen is dat ik even mijn hoofd leeg kan maken. Ik doe dan ook geen oortjes in, ik wil dan echt even de omgevingsgeluiden in me opnemen. Of ik er klaar voor ben? Ik heb afgelopen zondag 19 kilometer gelopen, dat is meer dan ik ooit gelopen heb! Dus dan denk ik wel dat ik de halve marathon in de pocket heb.”