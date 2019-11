Ruim 2,6 miljoen euro subsidie voor zonnepanelen

Bedrijven in de stad krijgen ruim 2,6 miljoen euro subsidie voor de aanleg van zonnepanelen. Bedrijven zijn de afgelopen tijd aangemoedigd en geholpen om meer gebruik te maken van de rijkssubsidie Zon SDE+. De eerste resultaten maakte wethouder Liesbeth van Tongeren bekend in een brief naar de gemeenteraad.

In totaal werden er 10 Zon SDE+ aanvragen ingediend en gehonoreerd. Het project is een onderdeel van de Duurzame Dakenjacht, waarmee de gemeente wil bijdragen aan het aantal groene daken en daken met zonnepanelen in de stad.

Van Tongeren : “Ik zie het liefst zo veel mogelijk daken in Den Haag bedekt met zonnepanelen of groen. Zo helpt dit college het milieu, zorgen we voor schone energie, én het levert geld op voor bewoners of ondernemers. Daarom ondersteunen we projecten financieel of helpen we bij het aanvragen van subsidies bij het rijk.” Op dit moment loopt de tweede ronde Zon SDE+. Hiervoor wordt opnieuw een vergelijkbare actie uitgevoerd om bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen bij aanvragen.