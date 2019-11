Tot nu toe één demonstratie aangemeld tijdens Sinterklaasintocht

Voor de intocht van Sinterklaas aankomende zaterdag is tot nu toe één demonstratie aangemeld. Die is van Kick Out Zwarte Piet. Ze willen met enkele honderden mensen langs de route van de intocht staan. Over de precieze locatie wil de gemeente nog niets zeggen. Wel laat burgemeester Johan Remkes weten dat er voorlopig geen aanleiding is om beperkingen op te leggen aan de demonstranten.

De gemeente is met Kick Out Zwarte Piet in overleg over de demonstratie. Sinterklaas komt zaterdag aan het einde van de ochtend aan in de haven van Scheveningen. Hij wordt daar welkom geheten door Remkes en door de ambassadeur van Spanje. Daarna begint een rijtoer door Den Haag. Rond 17.00 uur komt de Sint op zijn bestemming, op het Plein voor de Tweede Kamer.

Bij de intocht vorig jaar kreeg Kick Out Zwarte Piet een grasveld langs de intocht toegewezen om te demonstreren. De demonstranten waren het daar niet mee eens en kwamen niet opdagen. Later verschenen de betogers bij het Malieveld. De ME voorkwam daar een confrontatie met voorstanders van Zwarte Piet.