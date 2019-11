750 mensen van bijstand naar baan in Haagse zorg

De komende jaren worden 750 mensen die nu nog in de bijstand zitten voorbereid op een betaalde baan in de Haagse zorgsector. Dat is het resultaat van de eerste grote sectordeal in de zorg. Wethouder Bert van Alphen heeft die overeenkomst donderdag getekend met brancheorganisaties, opleidingsinstituten en vakbonden.

Deze actie is onderdeel van het Werkoffensief +500 waarmee de gemeente mensen vanuit de bijstand aan een baan of opleiding helpt. “En in de Haagse zorg doen wij dat op alle niveaus”, zegt wethouder Bert van Alphen, die de sectordeal tekende bij de thuiszorgorganisatie RoyaalThuis. “Zo zien we ook enorme kansen voor mensen zonder startkwalificatie.”

Vlaggenschip van de grote sectordeal wordt de nieuwe Zorg Werkt Academie, die begin volgend jaar moet worden geopend op een nog nader te bepalen locatie. Gemeente, werkgevers, brancheorganisaties en opleiders gaan hierin samenwerken. Doel is in eerste instantie om mensen op mbo 1-niveau (of lager) op te leiden tot thuiswerkbegeleider of huiskamerassistent in de zorg.

Foto: Gemeente Den Haag.