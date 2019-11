Atelier Art to Remember en protesten in nieuwe editie Straatnieuws

De nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam is een heuse protest-special. “Er zijn zoveel demonstraties, we konden niet achterblijven, met de poster willen we het wel positief aanpakken”, vertelt hoofdredacteur Natascha Frensch over de bijgevoegde protest-poster in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Op de poster valt met koeienletter ‘VOOR’ te lezen, zo is men voor meer bedden en voor minder boetes. “We willen ook hiermee steun laten zien aan het Straat Consulaat en de acties die zij voeren.” Het Straat Consulaat trok onlangs aan de bel nu er wachtlijsten zijn in de opvang. “En dat terwijl het noodopvang heet, er zijn echt meer bedden nodig.”

Ook is er deze keer aandacht voor atelier Art to Remember. “Het is een woon- en expertisecentrum, waar mensen met Korsakov zichzelf terug kunnen vinden. Ze maken er ook kunst en dat schijnt goed te werken voor die mensen.”

Straatnieuws op tv

Hoofdredacteur Natascha Frensch is daarnaast de afgelopen tijd zelf gevolgd door een camera, dit voor een programma wat in december op TV West te zien zal zijn. “Dat is voor een serie over daklozen en mensen die dakloos zijn geweest, in een van de afleveringen wordt straatnieuws gevolgd.”

Iedere drie weken spreekt hoofdredacteur Natascha Frensch bij Rob Kemperman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.