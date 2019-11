Celstraf geëist tegen man die dreigde met aanslag na dood Willie Dille

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 46 dagen celstraf geëist tegen Danny F.. De 28-jarige F. dreigde op internet met een terroristische aanslag na de dood van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille. “Mijn cliënt heeft de pech dat hij eruit is gepikt. Het OM wil een voorbeeld stellen en hij heeft de pech dat hij het is geworden”, reageert F.’s advocaat André Seebregts.

Ook eiste het OM een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, een contactverbod met raadslid Arnoud van Doorn en een taakstraf van 120 uur. Omdat F. de celstraf van 46 dagen in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet meer de cel in.

Dille pleegde vorig jaar zelfmoord. F. riep op tot “drastische consequenties”, en zei dat hij anders zelf een aanslag zou plegen. F. maakte de opmerkingen in een besloten Facebookgroep. Iemand in die groep heeft de opmerkingen gemeld. Toen heeft de AIVD ingegrepen en het Openbaar Ministerie gewaarschuwd. Volgens F. was het nooit de bedoeling dat zijn opmerkingen buiten de groep terecht zouden komen. F. gelooft dat iemand binnen de groep “zich voor heeft gedaan als iemand anders.”

De officier van justitie maakt tijdens de rechtszaak duidelijk niemand het recht op vrijheid van meningsuiting te willen ontnemen. Toch waren de uitspraken in dit geval dermate zorgelijk dat er preventief werd ingegrepen.

Op 28 november doet de rechter uitspraak.