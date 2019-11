Gemeente neemt oldtimerregeling opnieuw onder de loep

750 mensen van bijstand naar baan in Haagse zorg

Wethouder Liesbeth van Tongeren gaat bekijken of de oldtimerregeling alsnog wordt verruimd. Dit blijkt na een oproep van meerdere partijen in de Haagse en het inspreken van eeen delegatie van de Loosduinse Puchclub. “Eindelijk voelen we ons gehoord”, vertelt puchrijder Kees Koppens op Den Haag FM.

De plannen van de gemeente om de oldtimer brommers uit de stad te weren is onterecht, vindt de Loosduinse Puchclub. “We zijn gepensioneerde hobbyisten, geen woon-werkverkeer.” De puchjes zouden nog maar tien weekenden per jaar op de weg worden toegestaan, omdat ze te veel vervuilende stoffen uitstoten.

“We hebben de gemeente nu goed kunnen uitleggen dat we veel schoner kunnen rijden door een speciaal goedje toe toevoegen aan de benzine. Ook gaan we niet akkoord met die tien weekenden per jaar”, aldus Koppens.

De wethouder zegde toe voor maart 2020 duidelijkheid te bieden. “We hadden een aantal ludieke ideeën om te gaan protesteren. Die zetten we voorlopig in de koelkast”, vertelt Sam Develing van de Loosduinse Puchclub.

Foto: Richard Mulder

