Hagenaren met diabetes delen hun ervaringen op Wereld Diabetes Dag 2019

Om mensen meer bewust te maken van het gevaar van diabetes, is het donderdag Wereld Diabetes Dag. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben suikerziekte, waaronder de Haagse presentatrice Jessica Mendels. Zij vindt deze dag een goed idee.

“Diabetes is niet iets onnozels, dus ik vind het goed dat er aandacht aan wordt besteed met de Wereld Diabetes Dag”, zegt Jessica. “En het is mooi meegenomen dat het vlak voor de feestdagen valt, met al die zoetigheden die daarbij komen kijken. Stel dat iemand met diabetes niet genoeg op zijn eten let, dan komt zijn bloedsuikerspiegel te hoog. Hierdoor kun je vaatschade oplopen en als gevolg kan je zelfs blind worden of ledematen verliezen.”

Ook de Haagse Gustav Zomerschoe is diabeet. “Ik moet elke dag meerdere keren medicatie nemen, waaronder een injectie”, zegt hij. “Ik heb geluk dat ik geen insuline meer hoef te spuiten door mijn verbeterde leefstijl, je bent echt de hele dag bezig met medicatie.”