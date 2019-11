Jake Hampel en Haagse Markt helpen Sintvoorieder1 aan cadeaus

Omdat ieder ind een cadeau verdient op 5 december zamelt de Stichting Sintvoorieder1 al tien jaar cadeaus in. Voor het tweede jaar op rij steunt Den Haag FM de actie. Bij de actieweek van 2018 was artiestenmanager Jake Hampel goed voor fiks wat pakjes. “Ik moet me borst nat gaan maken, alle records moeten verbroken worden. Dus ik moet mezelf gaan overtreffen en proberen drie pallets bij mekaar te sprokkelen.” Vorig jaar kwam Jake Hampel met twee pallets vol cadeaus aan.

Ook op de Haagse Markt wordt de actie voor Sintvoorieder1 weer gesteund. “Ik hoop op een grote divisersiteit van cadeaus omdat we ook een groot, verschillend aanbod hebben”, zei manager ondernemersbelangen van de Haagse Markt, Wim van Leeuwen, tegen Den Haag FM. “Vorig jaar was het ook een groot succes, er was een bestelbusje vol van de Haagse Markt. Ik hoop dat we heel wat kinderen gelukkig hebben gemaakt en dat de actie een succes wordt.”

Vanaf maandag zamelt Den Haag FM vijf dagen lang cadeau’s in voor Stichting Sintvoorieder1. Voor de actieweek verhuist de stadsomroep naar Beeld en Geluid Den Haag (voormalig COMM) aan de Zeestraat.

Luister hier naar het gesprek met Jake Hampel op Den Haag FM.