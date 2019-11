Kinder- en Jongerenrechtshulpwinkel wil Haagse jongeren bewuster maken van hun rechten

Aline Brendel, coördinator Kinder- en Jongerenrechtshulpwinkel Den Haag, merkt dat jongeren eigenlijk niet genoeg bewust zijn van welke rechten zij hebben. Brendel zegt dat jongeren, ook al zijn ze nog niet volwassen, veel te maken hebben met rechten.

“Jongeren mogen hun mening geven over dingen die hen aangaan. Bij ons kun je dus langskomen om een brief naar de rechter te schrijven als je een andere omgang wil of je wil meer tijd bij je ene dan bij je andere ouder wil doorbrengen. Daar heb je zelf ook wat over te zeggen. Wij merken dat jongeren best wel wat meer mogen weten over rechten, want dat is alleen maar in je voordeel.” aldus Aline Brendel.

Om de kennis over het VN Kinderrechtenverdrag te bevorderen organiseert de Kinder- en Jongerenrechtswinkel woensdag 20 november in het Nutshuis het Scholieren Kinderrechtendebat. Op deze Internationale Kinderrechtendag zullen tien debatteams, bestaande uit tweedeklassers van praktijkschool tot gymnasium, het tegen elkaar opnemen in de stijl van het Lagerhuis. De Haagse scholieren debatteren over actuele stellingen die alle over kinderrechten gaan.

Luister hier naar het interview met Aline Brendel.