750 mensen van bijstand naar baan in Haagse zorg

Madurodam manage zoekt vrijwilligers om te blijven bestaan

Meer in

Bijna 200 ruiters met een lichamelijke en of een verstandelijke beperking genieten wekelijks van hun paardrijles bij de Madurodam manege in de bosjes van Pex. Maar dat plezier komt nu in gevaar omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Bernadette Lammertse, leidinggevende van de Madurodam Manege: “We hebben elke dag vrijwilligers nodig om de manage draaiende te houden. Je kunt nog zo’n goed bestuur hebben, maar zonder vrijwilligers moet de tent sluiten”.

Op dit moment helpen er wekelijks 110 vrijwilligers. Dat lijkt veel, maar is niet genoeg om de manege draaiende te houden. “Steeds vaker komen mensen een dagdeel helpen, waar ik al heel dankbaar voor ben, maar daardoor heb ik wel meer vrijwilligers nodig. En we willen uitbreiden door meer lessen aan te bieden”, aldus Bernadette.

Wil jij dat de manege blijft bestaan en helpen als vrijwilliger? Neem dan contact op via de website van de Madurodam manege.