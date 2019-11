Nog geen verzekering voor vreugdevuren Scheveningen en Duindorp

De organisaties van de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp hebben nog geen verzekering afgesloten, terwijl deze wel nodig is om de vuren door te laten gaan. Dat schrijft burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad. In Escamp en Laak zijn er tijdens de komende jaarwisseling definitief geen vreugdevuren.

Omdat de organisatoren van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp nog geen evenementenaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en ook niet kunnen aantonen aan de gemeente dat zij de verzekering hebben aangevraagd, is “bij de organisatoren daarom nogmaals in woord en schrift nadrukkelijk onder de aandacht gebracht dat het afsluiten van een evenementenaansprakelijkheidsverzekering een noodzakelijke voorwaarde is om de vergunning te kunnen verstrekken”, schrijft Remkes.

Als Scheveningen en Duindorp de komende dagen de verzekering niet afsluiten, zal er door de gemeente geen vergunning kunnen worden afgegeven. De gemeente heeft de organisaties aangeboden hen te willen ondersteunen door samen met hen bij verzekeraars te bekijken welke mogelijkheden er zijn om zo’n verzekering af te sluiten.