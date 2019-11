SP wil structureel rattenoffensief afdwingen bij gemeente Den Haag en Haagse woningcorporaties

Volgens SP fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot is het rattenprobleem in Moerwijk nog steeds groot: “Ik sprak zelfs ook nog een vrouw twee dagen geleden die deze zomer twintig ratten bij elkaar had gezien. Bijna iedereen die je spreekt op straat zegt Ik zie ze lopen, ze zijn vies en ik durf mijn kinderen niet naar buiten te laten gaan”

Om te inventariseren wat voor ideeën de buurtbewoners zelf hebben over de ratten, organiseert de SP samen met Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk donderdagavond 14 november om 20 uur een bewonersbijeenkomst bij Betje in de Betje Wolffstraat. Hoefsloot roept op om massaal te komen, ook als je in een andere wijk woont en ook last van ongedierte hebt. “Ik hoop dat we met veel mensen zijn, dat we met z’n allen een vuist kunnen maken. Ik denk dat je toch met z’n allen bijelkaar, echt met een collectieve actie, dat je dan echt ook verandering kan afdwingen.”

Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk merkt niets van de uitvoering van het rattenoffensief en vindt dat de gemeente te weinig doet. Zo zien ze bijvoorbeel niet dat er boetes worden uitgedeeld aan mensen die voedsel op straat gooien. Ook de SP vindt dat er te weinig gebeurt: “Wij hadden zelf gehoopt dat we dat debat hadden kunnen houden over het rattenoffensief om ook echt te kijken wat er nu structureel moet veranderen om het rattenoffensief ook echt structureel te maken in plaats van een pilot. En je merkt nu dus wel dat door de onstuimigheid op het stadhuis het toch stil is komen te liggen”

Luister hier naar het interview met SP fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot.