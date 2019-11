Winteropvang daklozen uitgebreid

De winteropvang voor daklozen wordt uitgebreid. Dat meldt de gemeente. Als de temperaturen dalen en de winterkouderegeling van kracht wordt, is er tijdelijk plek voor zestig mensen in een voormalig schoolgebouw aan de Twickelstraat. Hiermee is het aantal winterplekken, samen met de opvang in een oud kantoor aan de Binckhorstlaan, verdubbeld naar 120.

Volgens wethouder Bert van Alphen is daarmee het tekort aan reguliere plekken door de extra bedden nog niet opgelost. Dit is vooral een maatregel voor als het erg koud wordt. Het biedt de gemeente voorlopig een oplossing voor het sluiten van de opvang aan de Zilverstraat.

Naast de twee nieuwe locaties zijn er van november tot april ook bij de reguliere opvanglocaties zeker 32 extra bedden geplaatst. Daarmee komt het totaal aantal bedden dat beschikbaar is voor de winterkouderegeling uit op meer dan 150.

Foto: Archief.