“Als je de kinderen blij maakt, dan maak je de moeders ook blij”

Beeld en Geluid Den Haag (voormalig COMM) aan de Zeestraat is vanaf maandag het kloppend hart van de actieweek van Den Haag FM voor de stichting Sintvoorieder1. Ook dit jaar worden er weer cadeaus ingezameld om ieder kind in Den Haag een pakje te geven op 5 december.

STEK is een van de partijen die cadeaus zal krijgen van Sintvoorieder1, die organisatie vangt vrouwen, kinderen en complete gezinnen op die perspectief hebben op een verblijfsvergunning. “Wij strijden voor mensen die kwetsbaar en bedreigd zijn, stemloze mensen vaak”, vertelt Renee Helmes van STEK op Den Haag FM.

De gedoneerde pakjes zorgen voor veel blijdschap bij de kinderen én de moeders. “We hebben een aantal jaar Sinterklaas uitgenodigd en dan kregen de kinderen prachtige cadeaus. Maar ook de moeders, want ook zij krijgen niet veel. Het is nieuw, dat is super. Als je de kinderen blij maakt, dan maak je de moeders ook blij.”

Vadercentrum ADAM

Ook het Vadercentrum ADAM in Laak is een van de ontvangers van cadeaus. “Helaas zijn er honderden kinderen in de stad die een een cadeautje verwachten maar misschien niet krijgen”, zegt Bilal Sahin van het Vadercentrum op Den Haag FM. “Woensdagmiddag 4 december organiseren wij weer een middag in de weggeefwinkel. Vorig jaar kwamen daar zo’n 80 kinderen naar toe en dit jaar verwachten we hetzelfde.”

