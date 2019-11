Esquire: Son Mieux is best geklede band, Splinter Chabot best geklede man

Binckhorstlaan dit weekend dicht

De Binckhorstlaan is dit weekend voor een deel dicht vanwege werkzaamheden voor de Rotterdamsdebaan. Het gaat om het stuk tussen de Junostraat en de Mercuriusweg. Om 20.00 uur vrijdagavond tot maandagochtend 06.00 uur wordt er gewerkt om de Binckhorstlaan in de richting van het centrum af te bouwen.

In de afgelopen weken is de rijbaan in de richting van het centrum van Den Haag binnen de hekken van het werkterrein aangelegd. In het weekend wordt dan dit deel nieuwe Binckhorstlaan aangesloten op de rest van de weg, de St. Barbaraweg en de Wegastraat. Maandagochtend vroeg is het werk klaar en rijdt het verkeer over de nieuwe Binckhorstlaan richting het centrum.

Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer omgeleid. Kom je uit de richting van Voorburg, dan is de route via de Maanweg, Melkwegstraat, Zonweg en Supernovaweg. Borden geven de omleiding aan. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Buslijnen 26 en 28 rijden een aangepaste route.