Buurt hartveiliger dankzij AED aan buitenkant Cars Jeans Stadion

ADO Den Haag heeft nu ook een AED aan de buitenmuur bij de hoofdingang van het Cars Jeans Stadion. Deze AED is naast de twee AED’s binnen in het stadion. De nieuwe AED is aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. De AED is dag en nacht beschikbaar en kan zo levens redden bij een hartstilstand in de buurt van het stadion.

Onlangs voorafgaand aan de wedstrijd tegen sc Heerenveen bleek weer het belang van een beschikbare AED. Een supporter kreeg buiten het stadion een hartstilstand en is gereanimeerd met een AED. Met de komst van de AED aan de buitenkant van het stadion draagt ADO Den Haag bij aan een hartveiligere buurt.

ADO Den Haag weet hoe belangrijk het is om een hartstilstand te kunnen herkennen en om te kunnen reanimeren. De spelers en staf van het eerste elftal kregen onlangs een reanimatietraining van de Hartstichting. Vorig jaar volgden zij ook zo’n training, waarna een oproep tot aanmelding als burgerhulpverlener volgde. Deze oproep leverde 173 nieuwe burgerhulpverleners op, waaronder Lex Immers.

Foto: ADO Den Haag.