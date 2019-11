ChristenUnie-SGP “Wees dan helder en zeg dan wij willen jullie vreugdevuur niet”

Fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie-SGP constateert dat de verzekering voor de organisatie van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp ineens een harde eis is voor de vergunning, wat eerst niet zo was: “Dit is een onmogelijke hobbel om te nemen.”

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft afgelopen 13 november een brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin staat dat het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering een ‘noodzakelijke voorwaarde’ is om de vergunning te kunnen verstrekken . Naar aanleiding van deze brief heeft Pieter Grinwis schriftelijke vragen gesteld vertelt hij aan Den Haag FM: “Ik hoop dat ik met mijn schriftelijke vragen zoveel invloed uitoefen dat zij die voorwaarden niet zo keihard inzetten. Dat zij zullen inzien dat als de Vreugdevuurorganisatie op Scheveningen echt een aantoonbare inspanning heeft gedaan om zo een verzekeraar te vinden en dit evenement te verzekeren, als dat niet gelukt is dat dat niet het go-no-go moment zal worden.”

Grinwis acht de kans klein dat er een vergunning komt. Het is volgens hem bijna onmogelijk om aan deze eis te voldoen en de gemeente weet dat ook: “Wees dan helder en zeg dan wij willen jullie vreugdevuur niet”. ChristenUnie-SGP pleit ervoor dat de harde verzekeringseis niet zo zal worden gehanteerd.

Luister hier het hele interview met Pieter Grinwis.