Demonstratie KOZP niet langs route Haagse Sinterklaasintocht

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur een manifestatie houden tijdens de Haagse intocht van Sinterklaas, dat maakte ze bekend via social media. Dat zal niet langs de route van de intocht zijn, al is een concrete locatie nog niet bekendgemaakt. “De beweging heeft dit besloten vanwege de ongekend ernstige dreiging van geweld van pro-pieten, en de overweldigende steun en belangstelling voor de demonstratie”, schrijft KOZP op Facebook.

KOZP Den Haag houdt rekening met een grote opkomst. “De beweging beschouwt het als gegeven dat Haagse pro-pieten opnieuw met geweld zullen proberen de bijeenkomst te verstoren. Hoe groter de opkomst is, hoe veiliger de demonstratie voor individuele deelnemers wordt.” Tevens zegt KOZP uit te gaan van een vreedzaam protest. “Als de manifestatie zaterdag succesvol is, zal er na 2019 nooit meer een zwarte piet in een grootstedelijke intocht meelopen”

Waarnemend burgemeester Johan Remkes stelde woensdagmiddag in de Haagse gemeenteraad dat er goed overleg is met de organisatie van de demonstratie tijdens de Haagse sinterklaasintocht. Waar er zaterdag gedemonstreerd kan worden is volgens Remkes mede afhankelijk van hoeveel mensen er komen. “Er wordt een locatie gezocht die wel zicht heeft op de intocht”, zei de burgemeester woensdag.

Sinterklaas komt zaterdag aan het einde van de ochtend aan in de haven van Scheveningen. Hij wordt daar ontvangen door waarnemend burgemeester Johan Remkes en door de ambassadeur van Spanje. Daarna begint een rijtoer door Den Haag.