Esquire: Son Mieux is best geklede band, Splinter Chabot best geklede man

De Haagse band Son Mieux is door het tijdschrift Esquire uitgeroepen tot de best geklede band van 2019. “OMG, we zijn de best geklede band van Nederland”, schrijft Son Mieux op haar Facebookpagina over het winnen van de prijs.

Oud-JOVD-voorzitter Splinter Chabot werd in de jaarlijkse verkiezing verkozen tot Best Geklede Man van 2019. Chabot was al content met zijn nominatie, zo bleek eerder al: “Vroeger wilde ik modeontwerper worden – niet gelukt, maar met deze nominatie wordt die liefde toch beetje beantwoord.”

Het tijdschrift organiseerde de verkiezing voor de 22e keer. Lezers konden stemmen op hun favoriet, maar ook een jury bekeek of de kleding van de genomineerden verzorgd en vooral origineel was.