Ondernemers Fahrenheitstraat zamelen cadeaus in voor Sintvoorieder1

Den Haag FM gaat dit jaar weer cadeaus inzamelen voor kinderen die wegens omstandigheden geen sinterklaas kunnen vieren. De inzamelingsactie voor stichting Sintvoorieder1 begint maandag en ook de ondernemers van de Fahrenheitstraat doen mee.

“Zo’n kinderfeest hoort gewoon gevuld te zijn met cadeautjes en er zijn gezinnen die dat niet hebben”, zegt Hans Scheenstra die een makelaarsbureau heeft op de Fahrenheitstraat. Hij is daarom langs zijn collega ondernemers gegaan om cadeautjes in te zamelen. “Laten we hopen dat we zo iedereen een leuke avond kunnen geven.”

Wil jij ook cadeaus komen brengen voor Sintvoorieder1? Kom dan langs bij Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat. Van ’s morgens 7.00 tot ’s avonds 9.00 uur is de actie live te volgen op Den Haag FM en Den Haag TV.

Check hier alle informatie over de actie van Den Haag FM voor Sintvoorieder1.