Oud-wethouder Gerard van Otterloo (69) overleden

Voormalig wethouder Gerard van Otterloo is donderdagavond op 69-jarige leeftijd overleden. “Hij was al enige tijd aan het kwakkelen met zijn gezondheid, maar toch kwam het trieste nieuws onverwacht”, vertelt Joop ten Velden, met wie Van Otterloo jaren in de gemeenteraad zat. Van Otterloo was eind jaren tachtig wethouder van financiën.

“Een goede persoonlijkheid, bij wie je wist waar je aan toe was”, zo omschrijft oud-wethouder van stadsvernieuwing Adri Duivesteijn, zijn collega. “Hij speelde geen spelletjes, maar wilde zich met kracht inzetten voor dingen waar hij voor stond. We hadden een discours over het ontwerp van het nieuwe stadhuis. Beide wilden we dat het kwam op de plek waar het nu staat. Maar we wilden allebei een ander ontwerp. Hij dat van Rem Koolhaas en ik dat van Richard Meier (het ontwerp van Meier is het geworden red.).”

De ruzie over het ontwerp liep zo hoog op, dat de PvdA ingreep. Beide wethouders werden in 1989 aan de kant gezet. Dit verstoorde de verstandhouding tussen beide heren niet. “We hadden een goede persoonlijke relatie’, zegt Duijvesteijn. ‘De laatste jaren heb ik hem meer persoonlijk meegemaakt. Toen ik te horen kreeg dat ik prostaatkanker had, was hij één van de eerste die persoonlijke belangstelling toonde. We waren allebei ziek.”

