Spuigasten over Dag van de Ondernemer en Haagse Sinterklaasintocht

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de Dag van de Ondernemer en de Haagse Sinterklaasintocht.

De Dag van de Ondernemer vindt plaats in het kader van de Global Entrepreneurship Week, een wereldwijd initiatief ter promotie van het ondernemerschap. In meer dan 150 landen staat in de derde week van november het ondernemerschap centraal. Ook in Den Haag werd deze week de Dag van de Ondernemer gevierd, door MKB Den Haag. Wat betekenen de ondernemers voor de stad Den Haag? En welk advies geven zij aan de onderhandelaars voor een nieuw college? Voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag is te gast.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdag niet langs de route van de intocht demonstreren. De actiegroep gaat nu demonstreren op een andere plaats in de stad. KOZP is nog met de gemeente in gesprek over de locatie van het protest. KOZP vindt demonstreren langs de route van de intocht niet meer veilig nadat vorige week voorstanders van Zwarte Piet een gebouw aanvielen waar KOZP aan het vergaderen was. Hierbij werden vijf mensen opgepakt. Hoe kijken de Haagse politici Karen Gerbrands (PVV) en Nur Icar (Islam Democraten) terug op het debat hierover dat deze week in de Haagse gemeenteraadscommissie werd gevoerd?

Bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui.