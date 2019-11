Verdachte van overval woonwinkel opgepakt

De politie heeft vrijdagmorgen de verdachte van een overval op een woonwinkel in Rijswijk in Den Haag opgepakt. Dat schrijft de politie op Twitter.

De verdachte was van plan een woonwinkel aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk te overvallen. Dat mislukte, waarna de verdachte op de vlucht sloeg. Agenten konden hem op de Wildenborghstraat in Den Haag aanhouden. Er is geen buit gemaakt.