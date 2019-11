Vermist meisje van 13 weer terecht

Het 13-jarige meisje is weer terecht. De politie bevestigt dat ze in goede gezondheid is aangetroffen.

Het meisje werd vermist nadat ze woensdagmiddag niet thuis kwam uit school. De familie maakte zich grote zorgen en ook de politie was naar haar op zoek. De politie bevestigt dat het meisje in goede gezondheid is gevonden. Meer informatie wil het uit privacy-oogpunt niet bekend maken.