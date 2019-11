Ballet ‘Best of Balanchine’ en Maaike Ouboter in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 11.00-12.00 uur in op de balletvoorstelling ‘Best of Balanchine’ (foto) en het optreden van singer-songwriter Maaike Ouboter.

Geniaal en veelzijdig: George Balanchine (1904-1983) is dé dansvernieuwer van de twintigste eeuw. Zijn showy, niet-verhalende klassieke ballet doet ook nu nog inventief en tijdloos aan. In het programma ‘Best of Balanchine III’, zondagmiddag in het Zuiderstrandtheater, brengt Het Nationale Ballet (HNB) opnieuw repertoire van de geboren Rus. Tweede soliste Floor Eimers van HNB Eimers staat Kunstlicht live te woord.

In 2013 beleefde Maaike Ouboter een stormachtige doorbraak met haar deelname aan het televisieprogramma ‘De beste singer-songwriter van Nederland’. Ook met ‘Dat Ik je Mis’, haar debuutalbum ‘En Hoe Het Dan Ook Weer Dag Wordt’ en daarna ‘Vanaf Nu Is Het Van Jou’ werd duidelijk dat ze fantastische liedjes kan schrijven. In haar solotheatershow ‘Voordat de tijd ons inhaalt’ gaat ze terug naar de kern en komt ze met ontwapenende liedjes en verhalen dichterbij dan ooit. Het concert op vrijdag 22 november in de Nieuwe Kerk is speciaal voor deze gelegenheid iets aangepast. Kunstlicht spreekt met haar.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto ‘Best of Balanchine’: Florian Johan.