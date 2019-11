Ballet ‘Best of Balanchine’ en Maaike Ouboter in Kunstlicht

“We gaan ervoor zorgen dat onze kinderen geen zwarte Piet meer kennen”

Op de Koekamp in Den Haag is een groep van een paar honderd mensen samengekomen om actie te voeren tegen Zwarte Piet. Rond kwart over twee werd er “weg met zwarte Piet” gescandeerd door de demonstranten.

Het protest is georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Op Facebook heeft de organisatie opgeroepen de actie rustig te laten verlopen. “Onder alle bedreigingen, onder alle omstandigheden zijn wij toch hier gekomen. We zijn niet gezwicht en we gaan ervoor zorgen dat onze kinderen geen zwarte Piet meer kennen”, zei Mariam el Maslouhi bij de demonstratie.

“Trots op moedige strijders van #kozp en alle aanwezigen bij demo #ZwartePietIsRacisme Grote opkomst en beveiliging lijkt prima geregeld”, zegt de fractievoorzitter van NIDA Den Haag, Adeel Mahmood, op Twitter. Ook zijn er vertegenwoordigers van andere partijen aanwezig, zoals Serpil Ates en Arjen Kapteijns van GroenLinks. Tevens is Fatima Faid van de Haagse Stadspartij bij het protest.

De politie is in grote getale aanwezig. “Iedereen die het gebied inkomt, wordt door de politie gecontroleerd”, zegt Omroep West-verslaggever Frank van Deutekom. Den Haag FM-verslaggever Tjalina Nijholt spreekt van een rustige sfeer op de Koekamp.

Kick Out Zwarte Piet biedt vanmiddag ‘op symbolische wijze’ een petitie aan bij de Tweede Kamer. Daarin wordt premier Mark Rutte gevraagd om nog voor 5 december met de actiegroep in gesprek te gaan. Ze zijn teleurgesteld dat Rutte het geweld van vorige week, toen tientallen mensen een Haagse bijeenkomst ruw kwamen verstoren, niet heeft veroordeeld.

Rond 15.00 uur is het protest afgelopen.