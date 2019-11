Ballet ‘Best of Balanchine’ en Maaike Ouboter in Kunstlicht

Oproep koepelorganisaties aan onderhandelaars college: “Niet sleutelen aan economisch beleid”

De Haagse afdelingen van de koepelorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland en de Economic Board hebben aan de onderhandelaars van het nieuwe college gevraagd om het economisch beleid van de gemeente niet te wijzigen. Het gaat om de economische visie, de ondernemersagenda en het inkoopbeleid van de gemeente. Dat hebben de koepelorganisaties de onderhandelaars laten weten in een brief, zei voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag zaterdagochtend in Spuigasten op Den Haag FM.

Sinds VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen in coalitiepartner Hart voor Den Haag/Groep de Mos hebben opgezet, zijn de overgebleven drie partijen op zoek naar nieuwe coalitiepartners. Deze gesprekken worden op dit moment gevoerd met CDA en PvdA, onder leiding van oud-wethouder Tom de Bruijn (D66). De vijf partijen onderhandelen over een nieuw akkoord.

De koepelorganisaties roepen de onderhandelaars op om de paragraaf over het economisch beleid van de gemeente niet te wijzigen. “Die stukken zijn allemaal breed besproken met al die belangenbehartigers. Je kunt het nu wel openbreken, maar laat dat alsjeblieft staan en ook de budgetten die daarbij horen. Want hier hebben we het met z’n allen uitgebreid over gesproken, dat vinden we belangrijk”, aldus Schofaerts.