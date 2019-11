Volg hier de Haagse Sinterklaasintocht 2019

Vandaag is het zover: de intocht van Sinterklaas. Hét moment waar veel kinderen en ouders naar uitkijken. Natuurlijk doet de goedheiligman ook Den Haag aan. Volg de intocht van Sinterklaas in Den Haag hier live.

Vanaf 11.00 uur is de intocht live te zien bij Den Haag TV. De uitzending is hier te bekijken.

Welkom Sinterklaas! Vanmorgen om 11:30 uur zette Sinterklaas voet aan wal op Scheveningen. Hij werd ontvangen door onze waarnemend burgemeester Johan Remkes. In de haven zongen kinderen en ouders uit volle borst om Sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen. 📸 Valerie Kuypers pic.twitter.com/SD4DJikesj — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) November 16, 2019

Klaarmaken voor de rijtoer:

Het podiumprogramma is klaar. Straks trekken Sinterklaas en zijn pieten van Scheveningen naar de binnenstad van Den Haag.

Welkom Sinterklaas:

Sinterklaas en zijn pieten zijn rond 11.30 uur in de haven van Scheveningen gearriveerd, De goedheiligman werd opgewacht door heel veel kinderen én de burgemeester. ‘Hartelijk welkom op Scheveningen, in deze prachtige stad Den Haag. De stad van vrede en recht.’ Sinterklaas antwoordde: ‘Het is me een genoegen u te ontmoeten.’ De Sint liet weten dat hij een goede reis heeft gehad.

11.45 – Sinterklaas is op het podium aangekomen.

11. 36 – Sinterklaas is aan wal! Luister hier hoe dat ging.

11.20 – Bijnaaaaaa!

11.00 uur – Steeds meer kinderen staan met hun ouders langs de kade in de haven van Scheveningen, wachtend op wat komen gaat. Als alles volgens plan verloopt meert de boot van Sinterklaas rond 11.15 uur aan.

Foto boven: Richard Mulder.