Zwarte Piet-aanhangers hangen honderden posters op in Den Haag

Aanhangers van Zwarte Piet hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag honderden posters opgehangen in Den Haag. “Op winkels, op de pakjesboot, op de boot van gasten voor Sint, in de haven”, zegt Peter Boelhouwer die de sinterklaasintocht in Den Haag organiseert tegen Omroep West. “Deze actie brengt ons erg achter op schema.” Inmiddels zijn de posters grotendeels verwijderd, meldt de gemeente.

De posters hangen rondom de route van Sinterklaas door de stad: van de haven, maar ook op winkels op de Fredrik Hendriklaan. “De posters zijn geplakt met behanglijm en voor je dat weg hebt. Het gaat om honderden posters. Het brengt bovendien schade toe aan partners met wie we samenwerken. Ik ging vanmorgen met veel energie van start, maar dit maakt verdrietig”, vertelt Boelhouwer verder.

De organisatie heeft een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de posters zo snel mogelijk te verwijderen. Ook beveiligers helpen mee om de posters weg te krijgen. Het is onduidelijk wie er achter de actie zit.