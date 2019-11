Dries Weber op 89-jarige leeftijd overleden

Dries Weber is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. Weber was een bekend gezicht in het Haagse amateurvoetbal, vertelt Ton Beije van voetbalwebsite Haaglanden Voetbal aan Omroep West. “Hij heeft veel voor het voetbal betekend.”

Dries Weber was jarenlang lid van voetbalclub RAVA. Niet alleen voetbalde hij er, maar later was hij jarenlang bestuurslid van de club in het Zuiderpark. Ook was hij actief binnen de Haagse afdeling van de KNVB en de Haagse Voetbalbond. “Hij vertegenwoordigde die clubs als afgevaardigde.”

Tot vorig jaar was Weber columnist bij Haaglanden Voetbal. Eerder was hij dat ook bij toenmalig dagblad Het Binnenhof en de Haagsche Courant. “Hij had altijd een scherpe pen. Hij was nu niet meer actief, hij zou volgende week 90 jaar geworden zijn. Dat mocht niet zo zijn”, aldus Beije.

Foto: Haaglanden Voetbal.