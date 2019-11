Gewonde bij steekincident in Van Weede van Dijkveldstraat, verdachte aangehouden

Bij een steekincident in de Van Weede van Dijkveldstraat is zaterdagavond iemand gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is en hoe het slachtoffer eraan toe is, maar de verwondingen zouden ernstig zijn. Op foto’s is veel bloed te zien. De politie heeft onderzoek gedaan in de straat. Lange tijd was de straat afgezet.